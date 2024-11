Croce Rossa Italiana 160 anni, 6 novembre evento charity a Roma

La Croce Rossa Italiana, che quest'anno festeggia 160 anni, avrà a Roma il 6 novembre un evento di raccolta fondi per le attività di sensibilizzazione, contrasto e prevenzione sul tema della violenza contro le donne, anche grazie al supporto del Ministero della Giustizia. E il Charity Event a favore della Croce Rossa Italiana che si svolgerà presso il Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia alla presenza del presidente della CRI, Rosario Valastro, e di tantissimi amici dell'Associazione. Promosso dal Gruppo Barletta e da Euroma2, che sarà partner dell'evento, avrà la direzione organizzativa di Agnus Dei di Tiziana Rocca e la collaborazione di Enel. "In un anno tanto importante, nel quale la Croce Rossa Italiana festeggia i 160 anni, ci troviamo qui non per celebrare la CRI ma per confermare l'impegno quotidiano di oltre 150 mila tra Volontarie e Volontari a favore di chi necessita di aiuto.

C'eravamo, ci siamo e ci saremo, pronti a portare l'Umanità ovunque ce ne sia bisogno, senza alcune distinzioni. I conflitti di oggi - ha sottolineato il Presidente della CRI, Rosario Valastro - portano davanti ai nostri occhi incredibili scene di odio e distruzione. Questa violenza non ferma il nostro impegno ma lo fortifica: non resteremo mai inermi davanti alla sofferenza umana. Ve lo garantisco: le sfide di oggi e a quelle che verranno ci troveranno sempre pronti a sostenere quante più persone possibile, a lenire le sofferenze di tutti coloro che vivono in difficoltà. Sono questi i valori che ci rendono orgogliosi di far parte della Croce Rossa Italiana, che è, indubbiamente, una delle storie più belle del nostro Paese". Il Charity Event sarà presentato da Eleonora Daniele, la Madrina della XV edizione quest'anno sarà l'attrice Claudia Gerini, il Presidente del comitato d'onore sarà Rupert Everett, Vicepresidente del comitato d'onore, Hormoz Vasfi, l'Ambasciatrice dell'iniziativa Lina Sastri. Saranno presenti diverse personalità istituzionali tra cui la sottosegretaria alla Cultura Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, il Direttore Generale MiC-Cinema e Audiovisivo, Nicola Borrelli, il Commissario Straordinario e Direttore Generale Roma Lazio Film Commission, Mariella Troccoli, il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, Salvatore Nastasi, la senatrice Michaela Biancofiore, componente della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio. Con la partecipazione di un amico molto importante per la Croce Rossa Italiana, Raoul Bova. Uno speciale ringraziamento alle artiste Lola Ponce, artista affermata e caposquadra di Io canto Generation, e Giusy Ferreri, che riceveranno durante la serata la medaglia celebrativa dei 160 anni della Croce Rossa Italiana e per l'impegno sempre dimostrato a favore delle persone più vulnerabili. Saranno consegnate le medaglie ad alcune personalità che si sono contraddistinte per le azioni di solidarietà, tra cui Caterina Balivo, Luca Ward, Claudia Gerini, Raoul Bova, Eleonora Daniele e Nancy Brilli, Lola Ponce, Giusy Ferreri, Alessandro Siani. Saranno consegnati i premi speciali a personalità come Rupert Everett, Anthony Delon, Joaquín Cortés, Francesca Chillemi, Franco Nero, Giacomo Giorgio, Lina Sastri, Massimo Ghini. Riceverà un premio speciale anche l'artista internazionale Joaquín Cortés, e anche Rupert Everett riceverà la medaglia celebrativa dei 160 anni della CRI. Sarà presente anche l'attore Anthony Delon. Durante la serata si esibirà il mago comico Andrea Paris.



