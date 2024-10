Assessore, 'Metronia e Colosseo a settembre, musei in primavera'

"Le due nuove fermate della Metro C, Porta Metronia e Colosseo, entreranno in servizio a settembre 2025 ma i manufatti saranno pronti a dicembre 2024 e i musei nella primavera del 2025". E' il punto fatto dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè presentando in Assemblea capitolina la delibera sull'affidamento in house del tpl di Roma ad Atac e le linee guida del nuovo Contratto di servizio.

Queste due nuove stazioni garantiranno maggiori chilometri "passando dai 140 a 163 complessivi. Inoltre abbiamo comprato 36 nuovi treni per le metro, di cui 30 con fondi ordinari e 6 con fondi del Giubileo".

"Sul servizio di superficie aumenteremo i km dagli attuali 94 ai 99 che saranno raggiunti nel 2027. Non sono gli unici km che aumenteremo perché dentro il cds non ci sono le nuove 4 tramvie che non potevamo includere, ma sono km in più che il Contratto di servizio dovrà prevedere con una aggiunta".



