Viterbo, svaligiano una casa e uccido a calci il cagnolino

Si sono introdotti in casa e dopo averla svaligiata, prima di scappare hanno ucciso a calci uno dei due cani dei proprietari, e ferito l'altro.

Il fatto è successo ieri mattina in via Dei Giardini alla Quercia, piccola frazione di Viterbo.

Da quanto appreso alcuni ignoti approfittando della momentanea assenza dei proprietari, sono riusciti ad entrare nell'abitazione dove si trovavano i due animali, un piccolo meticcio e uno Yorkshire terrier.

Ed è proprio su quest'ultimo che i malviventi si sono accaniti, prendendolo a botte e calci fino ad ucciderlo. L'altro cagnolino, fortunatamente se l'è cavata solamente con qualche ferita.

La scoperta sarebbe stata fatta da uno dei proprietari rincasando.

I ladri si sarebbero appropriati di alcuni oggetti d'oro e di vari orologi di valore che erano custoditi in casa.

Delle indagini si sta occupando la polizia di stato.

Sul posto anche gli agenti della scientifica della questura di Viterbo per i rilievi del caso.



