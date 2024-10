'Fall tales' alla casa del Cinema di Roma

Arriva l'autunno alla Casa del Cinema di Roma che chiude così il ciclo dedicato alle stagioni con una serie di nove grandi classici stranieri e italiani per entrare nel romanticismo e nella malinconia delle atmosfere crepuscolari. Dal 1 al 19 novembre è in scena "Fall Tales" la rassegna di 'racconti' autunnali che riproporrà opere di registi come Orson Welles con Lo straniero o Andrej Tarkovskij con Nostalghia. La rassegna sarà l'occasione per rivedere l'Alfred Hitchcock de La congiura degli innocenti ma anche i fratelli Coen di Crocevia della morte.

In calendario anche Yasujirō Ozu con Tardo autunno e con Il gusto del sake, Tim Burton con Il mistero di Sleepy Hollow e l'immancabile Woody Allen con Coup de chance. E per riscoprire il cast stellare de La prima notte di quiete di Valerio Zurlini con Giancarlo Giannini, Alain Delon, Lea Massari, Alida Valli, Renato Salvatori e Salvo Randone.

Novembre sarà però anche l'occasione per ricordare Vittorio De Sica, a cinquant'anni dalla sua scomparsa, con una rassegna di sette indimenticabili capolavori.

La regista e attrice Paola Cortellesi incontrerà poi il pubblico giovedì 7 novembre in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica "C'è ancora domani, sempre" mentre nella Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne saranno proiettati La casa viola, emozionante docufilm di Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra, e Familia, opera seconda del talentuoso Francesco Costabile.

Il 2 novembre è la data di nascita e di morte di Gigi Proietti: il grande artista sarà ricordato con le proiezioni di Casotto di Sergio Citti e Febbre da cavallo di Steno, mentre in occasione del centenario della nascita di Brunello Rondi il pubblico potrà assistere a uno dei suoi film cult, Il demonio.





