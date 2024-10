Controlli dei CC in area stazione Termini,un arresto e 7 denunce

Servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto in tutta l'area della Stazione di Roma Termini. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Roma e del personale del Nucleo Cinofili, hanno effettuato verifiche mirate al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell'attività è di una persona arrestata e sette denunciate alla Procura. In particolare, i Carabinieri del Nucleo scalo Termini hanno arrestato una donna di 35 anni, fermata all'interno di un esercizio commerciale della stazione dopo aver rubato una confezione di profumo di 160 euro. Sempre gli stessi militari hanno denunciato un cittadino della Romania, trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri.

Inoltre, un cittadino della provincia di Lecce e una donna originaria della Romania sono stati denunciati per la violazione del divieto di ritorno del Comune di Roma. Altre due persone, invece, sono per l'inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.



