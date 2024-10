Palazzina in fiamme a Minturno, salvate due donne e una bambina

Questa mattina a Minturno i carabinieri della Stazione di Scauri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di incendio all'interno di un'abitazione di una palazzina di tre piani. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che, attraverso l'autoscala, dall'esterno dell'immobile sono riusciti a trarre in salvo due donne e una bambina che erano rimaste bloccate sul balcone.

Mamma e figlia sono state trasportate all'ospedale di Formia per gli accertamenti e le cure del caso derivanti dall'intossicazione da fumo, mentre l'inquilina del terzo piano ha rifiutato il trasferimento nel nosocomio pontino. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a stabilire le cause dell'incendio, domato dai vigili del fuoco intervenuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA