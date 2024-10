Fumetto, Dylan Dog incontro al Teatro Lo Spazio a Roma

ll 2 Novembre alle 18:30, al Teatro Lo Spazio a Roma, in via Locri 42, si terrà l'incontro "L'era dei morti viventi - Dylan Dog nell'incubo dell'Oggi" in cui si esplorerà "la forte critica mossa dal fumetto di Sclavi alla società contemporanea: durante tutto il corso della sua pubblicazione, l'"Indagatore dell'Incubo" si è più volte confrontato e scontrato - dicono i promotori - con droga, povertà, solitudine, arroganza, prepotenza, con rabbia e ironia, scrivendo, sospeso tra il sogno e appunto l'incubo, pagine di rara sensibilità e bellezza nella storia del fumetto italiano".

L'incontro, organizzato da Goffredo Pedroni, vedrà come ospiti Giulio Leoni, scrittore e giallista di fama internazionale, e Enrico Petrucci, saggista e divulgatore, e sarà introdotto e moderato da Aurelio d'Angelo.



