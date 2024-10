Due operatori Ama aggrediti a Ottavia, uno al pronto soccorso

Questa mattina due operatori Ama in servizio in via Fortunato Pintor, a Ottavia, in XIV Municipio, sono stati prima minacciati e poi aggrediti da un individuo poi dileguatosi. Uno dei due lavoratori, impegnati nelle operazioni di svuotamento dei cassonetti stradali, è stato colpito con un pugno al capo e ha avuto bisogno delle cure mediche del caso presso il pronto soccorso. Lo rende noto l'Ama.

Questa nuova aggressione segue quella verificatasi pochi giorni al Labaro ai danni di altri tre operatori in servizio.

Ama sottolinea che l'attenzione dell'azienda per la sicurezza del personale, in particolare quello quotidianamente operativo sul territorio, è costante e prioritaria.

"Condanno ancora una volta con assoluta fermezza questo nuovo deprecabile episodio di violenza ai danni di due lavoratori che stavano svolgendo i loro compito al servizio della collettività - sottolinea il presidente di Ama Bruno Manzi - A titolo personale e a nome di tutta la comunità aziendale esprimo la massima solidarietà a questi nostri colleghi vittime di un'aggressione insensata e ingiustificabile".



