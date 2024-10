Hello Kitty e il suo universo a Roma

'Art of Play', la più grande mostra immersiva dedicata all'arte del gioco e all'universo di Hello Kitty, è stata aperta da Elena e Giulia Sella, fondatrici dell'agenzia di design Postology, nello spazio Pratibus di viale Angelico a Roma.

La mostra è un viaggio emozionale attraverso 16 installazioni interattive e innovative, che permettono a ognuno di riscoprire il proprio lato ludico grazie alle intramontabili icone del mondo del gioco. La mascotte Teddy accoglie il pubblico creando uno show con effetti speciali multisensoriali e rende omaggio a Hello Kitty, il celebre character di Sanrio, una delle più amate icone pop di sempre. La mostra permette di immergersi nella storia e nelle passioni di Hello Kitty, lasciandosi stupire da sorprendenti scenari interattivi presenti in ogni stanza.

Tra le installazioni immersive, 'Play Icons' è una selezione dei giocattoli più celebri che hanno segnato la storia, ispirando intere generazioni. Ogni giocattolo esposto è accompagnato da informazioni sulla sua nascita, il suo impatto culturale e aneddoti interessanti sulla sua popolarità.

'Spectrum' celebra il colore come strumento di gioco e creatività: l'installazione a caleidoscopio, simbolo di meraviglia e scoperta, trasforma ogni movimento in uno spettacolo cromatico. 'Hug me' è l'installazione dedicata ai teddy bear, in cui peluche di diverse dimensioni invitano i visitatori a immergersi in un mondo di dolcezza e calore.

'Doll House' è una casa delle bambole a grandezza reale, che permette di passeggiare tra le stanze della casa, con elementi interattivi distribuiti lungo il percorso. Nell'installazione 'Live in color' i visitatori entrano in un mondo di colori vivaci e diventano parte integrante dell'opera d'arte stessa: le pareti e i pavimenti sono tele giganti, in cui i doodle si colorano al passaggio dei visitatori. Con 'Brick World' le costruzioni diventano un gioco iconico che stimolano la creatività dei bambini. 'Arcade' offre un'immersione nelle sale videogiochi degli anni '80, ricreando fedelmente l'estetica di quel periodo. Infine, 'Sweet Bedroom', l'installazione dedicata alla camera da letto di Hello Kitty.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA