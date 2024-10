Cade cassa durante spettacolo a teatro, feriti due spettatori

A causa dell'improvvisa caduta di una cassa acustica posizionata in galleria dal service di uno spettacolo teatrale, due persone, un uomo ed una donna, sono rimaste ferite ieri sera al Teatro Imperiale di Guidonia, durante lo show dei "Gemelli di Guidonia", il trio composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Lo spettacolo è stato sospeso e rinviato.

"Su questo spiacevolissimo accadimento sono già in corso le verifiche delle autorità preposte e del Comune, per chiarire le responsabilità di chi doveva assicurare il corretto posizionamento delle attrezzature tecniche nel rispetto dei requisiti di sicurezza", fa sapere una nota del Comune. Il sindaco, Mauro Lombardo, e l'attuale gestore del Teatro, Anna Greggi, si sono informati subito sulle condizioni dei due spettatori, dimessi dall'ospedale "Sandro Pertini" già nella tarda serata di ieri.



