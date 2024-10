Scontro tra auto e moto vicino Roma, muore 17enne

Incidente mortale nella tarda serata di ieri vicino Roma. E' accaduto a un incrocio a Tor San Lorenzo, sul litorale. Nell'impatto sono stati coinvolti uno scooter e un'auto guidata da un 45enne di Palestrina. La vittima è un 17enne romano alla guida dello scooter. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione Marina San Lorenzo.

L'automobilista è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Poco più tardi un altro grave incidente si è verificato nel comune di Segni. Coinvolte due auto. Trasportato in ospedale in codice giallo un 31enne. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Gorga.



