Morte di Liam Payne, raduno dei fan in sua memoria a Roma

La morte dell'ex cantante degli One Direction, Liam Payne, avvenuta lo scorso 16 ottobre a seguito della caduta dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires, è un'emozione ancora forte nei cuori dei fan e delle fan di tutto il mondo. Non fa eccezione Roma, dove questo pomeriggio circa 500 Directioner (come si definiscono i "seguaci" degli One Direction), per lo più giovani ragazze, si sono dati appuntamento in piazza Santi Apostoli per ricordare la star defunta.

Cartelli con messaggi dedicati a Payne, altoparlanti per diffondere e cantare insieme i brani della boy-band e dell'album solista del chitarrista 31enne, la condivisione di un pensiero o un ricordo al microfono e tanta commozione hanno caratterizzato l'incontro, incuriosendo cittadini e turisti di passaggio nel pomeriggio domenicale.



