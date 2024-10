Bird di Andrea Arnold vince in Alice nella città a Festa di Roma

"Bird di Andrea Arnold è il Miglior Film del Concorso Internazionale di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni alla Festa del cinema di Roma. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni. il film è "una storia capace di rappresentare le sfide dell'adolescenza - si spiega nella motivazione - rispecchiando la nostra visione e i nostri valori. Un racconto universale che esplora il complesso e solitario percorso di crescita, guidato dalla costante ricerca di libertà".

Va invece a "No more trouble - Cosa rimane di una tempesta" di Tommaso Romanelli il Premio Raffaella Fioretta come miglior film del Panorama Italia. lo ha assegnato la giuria composta da Riccardo Milani (presidente), Lucia Ocone, Luna Gualano , Annamaria Granatello e Federica Luna Vincenti. Il riconoscimento comprende un riconoscimento di 3.000 euro che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore. ""No More Trouble è la storia vera di un padre che non c'è più - si spiega nella motivazione - raccontata da un bellissimo documentario di enorme impatto emotivo, dove i materiali di repertorio, spesso filmini di famiglia, hanno la stessa forza del materiale girato". Una menzione speciale è attribuita a Il mio compleanno di Christian Filippi.

Fra gli altri riconoscimenti il premio Colorado-Rainbow Miglior Opera Prima è assegnato a Rita di Paz Vega; il premio Rb Casting al miglior giovane interprete italiano lo vince Zackari Delmas per Il mio compleanno. All'attore va anche la Menzione Speciale Unita Under 35 al miglior interprete Del Panorama Italia.

Il premio Del Pubblico Ciak D'oro Nella Sezione Onde Corte è vinto da Al Buio di Stefano Malchiodi; il Premio Notorious Project Miglior Concept per la categoria Series a Udon Alla Carbonara di Edoardo Bigazzi e per la categoria Movie a Rainbow Gloves di Andrea Gravagnuolo e Gianluca Cravero. Infine il Premio Siae Per Il Miglior Progetto Unbox Italia viene assegnato a Sparare Alle Angurie di Antonio di Donato



