Minacce e aggressioni alla ex compagna, arrestato

Da circa un anno perseguitava la sua ex compagna con minacce, offese, inseguimenti, appostamenti e aggressioni fisiche, anche in presenza di testimoni.

Per questo i poliziotti del pool specializzato nella violenza di genere del commissariato di Tivoli - Guidonia, sotto la direzione della Procura di Tivoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un cinquantaseienne incensurato di Guidonia.

La donna, dopo aver accettato un ultimo incontro, ha subito una grave aggressione dall'ex compagno, che si recava poi anche sul posto di lavoro, minacciando di distruggere il suo ufficio. Il 7 ottobre scorso l'ha inseguita con l'auto ad alta velocità, costringendola a fermarsi, poi l'ha schiaffeggiata con violenza tanto da farla cadere a terra. Un coraggioso cittadino albanese, attirato dalle urla della ragazza è intervenuto in sua difesa ma è stato a sua volta aggredito.



