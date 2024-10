In scooter senza casco e patente, 7mila euro di multa a genitori

In due sul motorino, senza casco, senza patente, senza assicurazione e senza che il mezzo fosse immatricolato: in sella c'erano due minorenni e per questo la Polizia Stradale di Sora ha elevato una multa da settemila euro ai genitori.

È accaduto durante un controllo su una delle vie Provinciali a ridosso del centro urbano: gli agenti del Distaccamento di Sora hanno notato i due giovanissimi in sella allo scooter ed entrambi senza casco. Li hanno fermati preparandosi ad una sonora lavata di capo per fargli comprendere i rischi che correvano. Ma dalle verifiche è emerso che entrambi erano minorenni e il conducente, di quindici anni, non aveva mai conseguito la patente di guida prevista. Inoltre il ciclomotore non risultava immatricolato e privo di assicurazione.

Come previsto dalla norma, a rispondere di quelle violazioni al Codice della Strada sono stati chiamati i genitori: per loro c'è un verbale per un totale di circa 7000 euro con il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Quando la madre si è presentata in caserma, convocata dalla Polizia, anche lei è arrivata su uno scooter e pure lei non indossava il casco. La Stradale l'ha multata.



