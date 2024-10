Istituzione Universitaria Concerti apre con la Nona di Beethoven

La Nona di Beethoven per aprire la stagione numero 80. L'Istituzione Universitaria dei Concerti festeggia il traguardo particolare della sua storia proponendo il 27 ottobre alle 17:30 il capolavoro del genio di Bonn nell'Aula Magna della Sapienza, diretto da Enrico Saverio Pagano sul podio della sua Orchestra da Camera Canova con il Coro del Teatro dell'Opera di Roma. Il cast di voci è formato da Elisa Balbo (soprano), Benedetta Mazzetto (mezzosoprano), Paolo Mascari (tenore) e Giacomo Nanni (baritono).

Enrico Pagano, al suo terzo anno di residenza artistica alla Iuc con l'orchestra Canova da lui fondata nel 2014, affronta il celebre classico beethoveniano dopo aver debuttato nei giorni scorsi all'Opera di Roma con l'applauditissima opera 'L'Ultimo viaggio di Sindbad' della compositrice romana Silvia Colasanti. "Dopo la Settima Sinfonia del 2021 e la Quinta dello scorso anno torniamo a dedicare l'apertura di stagione a Ludwig van Beethoven eseguendo, nel 200/o anno dalla prima esecuzione, la monumentale Nona Sinfonia - spiega il giovane direttore -.

L'Orchestra Canova si allarga fino a diventare sinfonica e collabora con il Coro del Teatro dell'Opera diretto dal Maestro Ciro Visco". Nel rimarcare "il bel segno di sinergia fra le Istituzioni della Capitale", Pagano dice di affrontare con piacere la sfida della Nona Sinfonia "poco prima dei miei 30 anni, perché ritengo che tali capolavori debbano accompagnare un interprete per tutto il corso della sua vita musicale".

Diplomato giovanissimo in direzione d'orchestra, violoncello e composizione, Enrico Saverio Pagano - nato a Roma nel 1995 - è stato ospite in importanti istituzioni tra cui l'Arena di Verona, il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Comunale di Ferrara, il Festival internazionale di Sintra (Portogallo), il Teatro Alighieri di Ravenna, il Festival della cultura di Bergamo, il Valletta Baroque Festival, il Vivaldi Festival di Venezia e lì Opera di Roma. Nel marzo 2021 la rivista Forbes lo ha inserito nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l'Italia. Il concerto inaugurale della Iuc è organizzato in collaborazione con Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Accademia Musicale Chigiana di Siena, Amici della Musica di Foligno.



