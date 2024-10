A 100 anni dalla nascita, l'universo Roland Petit in mostra

A 100 anni dalla nascita, il genio e le creazioni di uno dei più grandi della danza e del balletto del Novecento rivivono in Hommage a Roland Petit. I Rapporti del grande coreografo francese con l'Italia e gli Enti Lirici. La mostra, a cura di Paola Leoni e Carmela Piccione, era nata nel 2004 grazie ad Asmed per celebrare gli ottant'anni del Maestro e viene oggi riallestita, dal 25 ottobre al 10 novembre, all'Antica Fornace del Canova a Roma. Un percorso originale e inedito che raccoglie scatti e testimonianze preziose sui rapporti che Petit (1924 - 2011) ebbe nel corso della sua lunga carriera con i maggiori teatri italiani e con le étoile per le quali ha creato ruoli indimenticabili: da Carmen a Esmeralda in Notre Dame de Paris, da Chérie a Coppelia accanto a Le jeune homme et la mort, L'Arlésienne, Duke Ellington Ballet. In tutto, oltre cento foto, scattate dal 1955 al 2002, tra capolavori e balletti che ormai sono diventati un must della danza del Novecento, con istantanee dei maggiori fotografi e dediche allo stesso Petit, insuperabile interprete di Coppelius in Coppelia con Luciana Savignano. E poi ancora, proiezioni, interviste, oltre che brani di sue creazioni, che celebrano le collaborazioni eccellenti tra Petit e grandi maestri del secolo scorso, come Jean Cocteau, Christian Bérard, Lénor Fini, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Franca Squarciapino ed Ezio Frigerio, Antoni Clavé Marius Constant, Gabriel Yared.

Ma a vent'anni dal debutto, la mostra sembra oggi aggiungere anche una retrospettiva protofemminista dedicata alle grandi interpreti come Carla Fracci, Luciana Savignano, Zizi Jeanmaire, Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Viviana Durante, Eleonora Abbagnato accanto a Jean Babilée, Paolo Bortoluzzi, Laurent Hilaire, Luigi Bonino, Massimo Murru, Alessandro Molin, Giuseppe Picone.



