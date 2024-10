Continuano le ricerche militare disperso nel lago di Bolsena

Le ricerche ad ampio raggio vanno avanti da oggi pomeriggio, quando è stato lanciato l'allarme perché mancava all'appello uno dei militari dell'Aves impegnati nelle esercitazioni di lancio in acqua a bassa quota sul lago di Bolsena, In provincia di Viterbo.

La distesa d'acqua è stata battuta palmo a palmo dall'unita dei vigili del fuoco di Gradoli, che stanno tutt'ora continuando le ricerche usando due moto d'acqua.

In campo anche la motovedetta lacuale di carabinieri.

Il lago è stato anche sorvolato a varie volte sia dall'elicottero dei vigili del fuoco intervenuto da Roma, che da quello dell'Aves chiamato per la ricerca del disperso.

Intanto si stanno attendendo sulla spiaggia in località Cavajano sulla SP Gradolese, luogo dove è stato allestito il campo base, anche una speciale unità di sommozzatori dei vigili del fuoco che dovrebbe arrivare da Firenze.

Le ricerche continuano senza sosta.

Sul posto oltre ai carabinieri della compagnia di Montefiascone, anche il personale del 118.

"Sono in corso da oggi pomeriggio le operazioni di ricerca - spiega il sindaco di Capodimonte Mario Fanelli -. A questo punto speriamo che il giovane sia riuscito ad arrivare a nuoto da qualche parte e che sia vivo."



