Sanità: San Camillo, lavori per più posti letto e nuovi reparti

Più posti letto, nuovi reparti, attenzione alle nuove tecnologie, alla sicurezza e al benessere complessivo di pazienti e operatori. L'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini comunica di essere "al centro di un importante piano di ristrutturazione e ammodernamento, con interventi finanziati da varie fonti, inclusi il PNRR, il Giubileo 2025 e altri fondi regionali". Questi lavori - si legge in una nota - mirano a migliorare le strutture e i servizi offerti dall'ospedale, con l'obiettivo di garantire standard di qualità sempre più elevati per i pazienti e gli operatori sanitari.

"Contiamo sulla rapida esecuzione dei lavori, ma siamo consapevoli dei disagi che possono provocare a causa dei rumori - afferma il direttore generale Angelo Aliquò - L'azienda è impegnata per garantire il minor impatto possibile su pazienti e operatori".

Entrando nel dettaglio, nell'ambito del PNRR, l'Azienda Ospedaliera ha ricevuto un finanziamento di 25,13 milioni di euro, destinato all'adeguamento sismico di cinque padiglioni del nosocomio. A questi interventi si aggiunge la realizzazione di un Ospedale di Comunità con 40 posti letto con un costo stimato di 9 milioni di euro. Grazie ai fondi per il Giubileo 2025 l'ospedale ha avviato i lavori per la sopraelevazione del corpo di fabbrica del padiglione Piastra che ospita il Pronto Soccorso Pediatrico e la Chirurgia d'Urgenza. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area di degenza con 30 posti letto.

Il costo dell'intervento è di 5,03 milioni di euro e la fine del cantiere è prevista per aprile 2025.



