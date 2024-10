Opera street artist Moby Dick con materiale contro Co2

Moby Dick, street artist di fama internazionale, già premiato come "testimonial per la terra" dall'heart day, ha realizzato un'opera pittorica dal vivo usando il Biochar, prodotto che nasce dalla lavorazione a zero emissione di CO2 partendo da materiale di scarto e che viene utilizzato per stoccarla.

L'opera è stata realizzata nell'ambito dell'evento BiochArt, all'Istituto Superiore Antincendi a Roma.

"Ho accettato con entusiasmo e rinnovata speranza di partecipare all'evento BiochArt, presso l'Isa, a cui sono profondamente legato anche per la mia attività di vigile del fuoco, perche il biochar può davvero spegnere la co2 e contribuire alla salvezza del pianeta. Una nera speranza per uomini, animali e ambiente".

La tavola rotonda, organizzata dalla giornalista ambientale Rita Salimbeni, con la direzione scientifica di Mauro Giorcelli (Politecnico di Torino) e con il sostegno della Comandante dell'Isa, Clara Modesto - si legge in un nota dell'organizzatrice - ha visto la partecipazione di relatori quali Daniele Berruti, Lorenzo Animali, Silvia Scozzafava, Simone Pane, Giuseppe Gagliano, Silvia Sandri, Andrea Marostegan, Francesco Barbagli.

"Grazie a questo incontro e Vittoria Santilli, dottoressa agroforestale e co-founder di BlockCO2, che ha fornito il biochar come materiale di base per realizzare le opere della mostra, a cui hanno partecipato più di 30 artisti, abbiamo portato a conoscenza del grande pubblico le potenzialità del biochar. Ci onora la presenza di un grande maestro di fama mondiale, Michelangelo Pistoletto, con una realizzazione del suo Terzo Paradiso in biochar, opera di Land Art, collocata nell'area esterna dell'ISA, al Gazometro di Roma, che ospita il progetto BiochArt per tutto il mese di ottobre, dal 4 al 28, con tutta una serie di eventi", dice Rita Salimbeni.



