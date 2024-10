Domani terzo appuntamento 'Vertenza Roma', prolunghiamo metro B

Domani, domenica 20, terzo appuntamento con 'Vertenza Roma', i sit-in organizzati da Roma in Azione per dare voce alla città. Questa settimana l'appuntamento è nel IX Municipio, alle ore 10.30 in Via Francesco Sapori (mercato Laurentino), per l'iniziativa 'Vertenza Roma - prolunghiamo la Metro B'. "Chiediamo interventi sostenibili per la mobilità, a partire dal prolungamento della Metro B a sud, oltre il GRA, come previsto dal Piano della Mobilità, e la progettazione di una diramazione da Magliana verso IFO-Spinaceto. Inoltre, sollecitiamo misure per migliorare la sicurezza stradale, a partire da attraversamenti pedonali colorati e rialzati. Con 'Vertenza Roma' affrontiamo direttamente i bisogni e le urgenze dei quartieri, ascoltando cittadini, comitati e associazioni, per portare soluzioni concrete e immediate nella vita quotidiana di milioni di romani.

Portiamo avanti il programma che abbiamo presentato agli elettori, insieme al nostro segretario Carlo Calenda, per una Roma più pulita, verde e sostenibile, con una mobilità efficiente e una maggiore sicurezza stradale. Azione entra sempre nel merito delle questioni, concentrandosi sui problemi reali e mettendo al centro gli interessi dei residenti. La nostra è un'opposizione propositiva e costruttiva nei confronti dell'amministrazione capitolina e del sindaco Gualtieri", spiegano Alessio D'Amato, consigliere regionale di Azione, Flavia De Gregorio, consigliera di Azione in Assemblea Capitolina, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, consiglieri di Azione nel IX Municipio, e Raffaello Colosimo, segretario di Azione nel IX Municipio. Il prossimo appuntamento, sabato 26, è al in III Municipio con 'Vertenza Roma - Azione verde e sostenibile'."



