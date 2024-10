Casa di riposo clandestina con 11 anziani chiusa dai Nas

Una casa di riposo per anziani con undici ospiti all'interno ma senza le autorizzazioni necessarie per esercitare l'attività è stata scoperta e chiusa dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas. L'ospizio clandestino si trova in uno dei centri della provincia di Frosinone.

La struttura è risultata priva della necessaria autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria e secondo i Nas era carente anche dal punto di vista documentale. Nulla è stato contestato invece sulla qualità degli alloggi né sull'assistenza prestata agli undici ospiti che ora sono stati trasferiti presso le famiglie di origine o in altre strutture autorizzate. Il provvedimento di chiusura è stato firmato dal sindaco del Comune appena informati dai carabinieri.

Al legale rappresentante della Casa di Riposo è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 8.500 euro.



