Rapinano con coltello scarpe e cellulari a 2 giovani, arrestati

Due ragazzi romani, un 18enne e un 20enne, ieri sera sono stati rapinati, in rapida successione, a circonvallazione Ostiense. Sotto la minaccia di un coltello, a uno sono state rubate le scarpe firmate e lo smartphone mentre all'altro uno smartphone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Garbatella che hanno avviato subito le ricerche in zona sulla base delle descrizioni fornite e hanno rintracciato due giovani stranieri, di cui uno minorenne, nei pressi della via C. Colombo mentre si nascondevano tra le auto parcheggiate.

I militari li hanno trovati in possesso dei due cellulari, delle scarpe, già calzate da uno dei due e del coltello utilizzato per le rapine, che i due hanno provato a disfarsene.

I due sono anche stati riconosciuti dalle vittime come autori delle rapine. I carabinieri li hanno fermati, il minorenne verrà condotto in un istituto di pena minorile mentre il maggiorenne andrà in direttissima.



