Wwf Lazio, centinaia di tartarughe accompagnate in mare

Quattordici i nidi distribuiti su tutta la regione, con centinaia di uova deposte e centinaia di tartarughine che sono state accompagnate verso il mare. E' il bilancio del progetto di localizzazione, monitoraggio e protezione dei nidi di tartarughe sulle spiagge realizzato nel 2024 dal Wwf del litorale laziale .

La campagna aveva preso il via ad aprile con gli incontri di formazione per i volontari ed era stata definita nei dettagli dopo gli incontri con i ricercatori di Tartalazio, "unica struttura regionale organizzata e abilitata per tutte le procedure previste dal progetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA