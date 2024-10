Miles Davis, per centenario nascita progetti all'Auditorium

Nel 2026 si celebrerà il centenario della nascita di Miles Davis, uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. La Fondazione Musica per Roma dedicherà al leggendario trombettista una serie di progetti per tutto il 2026, sia all'Auditorium Parco della Musica sia alla Casa del Jazz. A questo proposito l'amministratore delegato Raffaele Ranucci ha incontrato in Auditorium il figlio di Miles Davis, Erin, per discutere dei programmi futuri.

Miles Davis è nato ad Alton, Illinois, il 26 maggio 1926 ed è morto a Santa Monica, in California, il 28 settembre del 1991 a 65 anni per una polmonite. È stato uno dei musicisti più influenti della seconda metà del Novecento. I suoi album, da Birth of the Cool a Kind of Blue e Sketches of Spain, passando per l'elettrico Bitches Brew, hanno segnato la storia del jazz e di tutta la musica.



