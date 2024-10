Viterbo, al via il Festival dell'Economia della Cultura

"Siamo entusiasti di ospitare un evento di questo genere. La città ha strutturato un'intera strategia di sviluppo territoriale sulla candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033". Questo ha detto la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, questa mattina all'apertura della prima giornata del festival "Economia della Cultura". L'evento organizzato dalla Regione Lazio, e realizzato da Lazio Innova, si avvale del patrocinio del ministero della cultura, dell'Università degli Studi della Tuscia, e dei comuni di Viterbo e Zagarolo.

Tra i relatori della prima giornata anche la vicepresidente Parlamento Europeo Antonella Sberna.

"Il Festival dell'Economia della Cultura dà l'opportunità di cucire una narrazione attorno a un territorio che vuole puntare su questo - ha continuato -, mettendo in fila investimenti strutturali e iniziative, anche con la collaborazione dei privati, perché questo è un percorso che si fa insieme e se tutti ci credono". I lavori della prima giornata sono iniziati con l'intervento del presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.

"Questo è un evento nazionale, con relatori e casi di studio da tutta Italia - ha spiegato Marcolini -. Abbiamo deciso di realizzarlo a Viterbo in virtù delle sue grandi potenzialità e della sua capacità di proporsi verso un turismo di alta qualità.

Questa città ha la capacità di mostrare dei tesori che, più o meno, non sono conosciuti dal grande pubblico e quella di elaborare programmi e prodotti culturali di alto livello. È un piccolo caso di eccellenza, e dobbiamo fare in modo che queste esperienze crescano, che creino nuova occupazione, che attraggano un turismo di alto profilo culturale ed economico, con un impatto sul territorio non devastante."



