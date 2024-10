Inaugurato nell'aeroporto di Viterbo l'asilo nido Primo Volo

L'asilo nido aziendale destinato ai figli dei dipendenti del ministero della Difesa è stato inaugurato oggi pomeriggio alle 17 nell'aeroporto Tommaso Fabbri, di Viterbo.

La struttura, chiamata Primo Volo, è stata realizzata dal 2° reparto genio a.m. di Ciampino con fondi del ministero della Difesa, e potrà ospitare un totale di 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Presenti oggi pomeriggio, oltre al comandante dell'aeroporto Gianluca Spina, anche il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, il nuovo assessore alle politiche sociali Rosanna Giliberto, e il neocomandante dei vigili del fuoco di Viterbo Mauro Caprarelli.

Presente anche Karim Sorgi, rappresentante della cooperativa che gestirà l'asilo.

"Prima di tutto voglio ringraziare il Comune che ci ha supportato per la realizzazione di questo progetto - ha esordito Spina -. Per arrivare a questo risultato si è fatto squadra nella città di Viterbo. Per questo voglio ringraziare tutti i presenti questa sera, perchè grazie a loro si è potuta realizzare questa struttura che ospiterà i figli dei dipendenti del ministero della difesa di Viterbo." L'asilo, attrezzato anche per favorire l'inserimento di utenti portatori di disabilità fisiche e psico-sensoriali, sarà gestito dal personale della cooperativa sociale Leonardo, di Chieti.

"Questo risultato è la linea con quello che sta facendo il Comune di Viterbo da due anni per l'educazione - ha detto Giliberto -. Sono sicura che qui lavoreranno, data la loro esperienza nel settore, educatori e educatrici con una grande competenza in questo settore specifico."



