Corsi di difesa gratis a Roma con l'Associazione Pamela Mastropietro

Alessandra, la madre di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa il 30 gennaio 2018 a Macerata dopo essere stata stuprata e fatta a pezzi dal suo assassino, dopo la morte della figlia ha dato vita a un'associazione che ha lo scopo di "aiutare le persone a ritrovare un benessere psico-emotivo attraverso la pratica di attività che coinvolgono l'arte, la natura e gli animali".

Per insegnare a uomini e donne a difendersi, ad acquisire competenze pratiche e teoriche per affrontare situazioni di pericolo e migliorare la propria sicurezza personale, Alessandra ha stretto una collaborazione con la palestra Centro difesa e sport (Cds) di Roma, in via Muzio Scevola.



Il Cds, nato nel 2019, metterà a disposizione le competenze dei suoi insegnanti a titolo gratuito una domenica al mese per un totale di otto incontri della durata di due ore. Il metodo di difesa personale che Luigi Rossini e Alessandro Chionchio insegneranno si chiama Path, ovvero un percorso di moduli che parte in palestra e si sviluppa anche all'esterno e prevede fondamenti di difesa in situazioni di pericolo.



"Vogliamo mettere a disposizione la nostra palestra per questa iniziativa importante utile a sensibilizzare anche tutte le persone che vogliono sentirsi sicure - spiega Rossini, maestro anche di altre discipline e arti marziali come il Kudo - Cominceremo con l'insegnare la percezione del pericolo e come affrontarlo. Il tutto, lo voglio sottolineare, a titolo gratuito".

La prima lezione si terrà il 24 novembre, dalle 10 alle 11.30, a seguire il 22 dicembre, 12 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 22 giugno.



Molto soddisfatta la mamma di Pamela: "Avevo questa idea da tempo perchè se solo Pamela si fosse saputa difendere sarebbe forse ancora qui oggi - spiega Alessandra - Ovviamente parlo di violenza a 360 gradi, su donne, bambini, uomini, anziani. Quello che mi interessa è che le persone acquiscano più fiducia in sé stesse, più consapevolezza. Ringrazio gli istruttori perché ci forniranno, gratuitamente, strumenti pratici e teorici. Mi piacerebbe che le persone uscissero da questo corso non solo fisicamente più forti ma anche e soprattutto interiormente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA