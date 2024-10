Gualtieri, 'con governo leale collaborazione su Giubileo e Pnrr'

"I rapporti istituzionali di collaborazione sono buoni. Sono commissario per il Giubileo, per i rifiuti, la collaborazione è leale e eccellente, ho dal governo il massimo sostegno. Io ringrazio la presidente Meloni e il sottosegretario Mantovano per la collaborazione per il Giubileo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo a 'Sky TG24 Live In Roma'. "I soldi del Pnrr ce li danno, sono europei, e noi li stiamo spendendo per fare tante cose, le tramvie, gli autobus. Poi abbiamo idee diverse: io sono di sinistra e loro di destra, ma quando c'è una funzione istituzionale non litighiamo tutti i giorni ma si collabora, come su Giubileo e Pnrr".

Gualtieri chiede a Salvini di mettere mano alla normativa sulle golf car in città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA