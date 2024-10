A Nicola Piovani il premio internazionale Achille Silvestrini

Il maestro Nicola Piovani riceverà il premio internazionale "Achille Silvestrini per il dialogo e la pace 2024" per il suo impegno e la sua personale testimonianza sul terreno del dialogo e dell'accoglienza. Il premio verrà consegnato in una cerimonia, che si svolgerà a Roma, nel teatro di Villa Nazareth, l'8 novembre alle ore 17.30.

Il cardinale Silvestrini, nel suo pluridecennale servizio nella Santa Sede, nel suo ministero sacerdotale e nel suo intenso magistero con i giovani di Villa Nazareth e con tanti interlocutori del mondo dell'università, dell'arte, della comunicazione, della politica e dell'economia, ha insegnato e testimoniato i valori dell'ascolto, del dialogo, della pace, della cultura del servizio, nutriti dal Vangelo.

"La pace si costruisce non su interessi effimeri ma su beni reali e stabili, che hanno sorgente nei valori dello spirito", recita la frase incisa sulla ceramica artistica di Faenza di Goffredo Gaeta, presa da uno scritto del 1988 del cardinale Silvestrini.

L'Associazione culturale Premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace ETS, fondata nel 2022, si prefigge di assegnare annualmente il riconoscimento a una personalità internazionale che, sul terreno politico-istituzionale, culturale, artistico ed economico, abbia operato e testimoniato per l'affermazione e la diffusione della cultura del dialogo e della pace.



