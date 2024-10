'War on Education', l'Ucraina e la guerra alla cultura

L'invasione dell'Ucraina vista come una guerra all'istruzione, all'identità e alla cultura: è il tema del documentario 'War on Education', del regista romano Stefano Di Pietro, che sarà proiettato la prima volta in Italia il prossimo 26 ottobre (ore 11 anteprima stampa al Cinema Giulio Cesare, ore 18 al Cinema Adriano) nell'ambito della sezione 'Speciali' alla 22/a edizione di 'Alice nella Città' a Roma.

Con il suo documentario Di Pietro mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un aspetto del conflitto tra Russia e Ucraina che, toccato solo in superficie dai media internazionali, necessita di un'attenzione globale. "Un'identità culturale che resiste - ha commentato la direttrice del festival, Fabia Bettini - a partire dalla scuola e dalla lotta degli insegnanti. Un film importantissimo che ci tenevamo a mostrare".

'War on Education', già presentato al 33/o Forum Economico di Karpacz (Polonia), sarà proiettato, il prossimo 7 novembre, anche al Consiglio D'Europa a Strasburgo: un documentario che pone la riflessione su come la cultura sia diventata un'arma tramite una strategia che ha origini antiche. "L'Ucraina oggi si batte per sottrarsi alla sfera d'influenza russa che attacca le istituzioni educative, crea programmi di rieducazione forzata e distrugge scuole e musei - racconta Di Pietro -: proprio per questo l'invasione si configura come una guerra all'istruzione, all'identità e alla cultura".

Il documentario è prodotto da EuroClio, In Medias Res e co-prodotto da HistoryCo:Lab ed è distribuito a livello globale da Off The Fence, che nel 2021 ha prodotto e distribuito il documentario Premio Oscar 'My Octopus Teacher'.



