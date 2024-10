'Gente di fiume', alunni giornalismo Luiss raccontano il Tevere

Arriva il terzo libro della collana "I quaderni del Tevere": si chiama "Gente di fiume", pubblicato da Palombi editore (172 pagine, 18 euro). L'iniziativa editoriale è diretta da Stefano Brusadelli ed è nata su impulso dell'Associazione museo del Tevere, presieduta da Marcello Scifoni, che riunisce i Circoli storici romani di canottaggio (Tevere Remo, Aniene, Roma, Lazio e Tirrenia Todaro) con l'obiettivo di dare alla Capitale un museo dedicato al suo fiume, che tuttora manca.

Gli autori del volume sono gli allievi del master di giornalismo della Luiss, diretto da Gianni Riotta. Trentatré ragazze e ragazzi dei due ultimi bienni hanno incontrato e raccontato altrettanti personaggi che hanno legato la loro vita al fiume di Roma. Coordinati da Brusadelli e da Giorgio Casadio, condirettore del master, i futuri giornalisti hanno dato volto e voce, per la prima volta, agli abitanti di un "mondo a parte" che pur stando nel cuore della città è rimasto isolato dalla costruzione dei muraglioni umbertini. Nelle 172 pagine scorrono le storie di canottieri, agenti di polizia fluviale, biologi, archeologi, custodi di galleggiante, ambientalisti, sommozzatori, piloti di battello, zoologi.

E' il ritratto collettivo di un'umanità che fino ad ora nessuno aveva raccontato nella sua varietà, accomunata dal vivere con un pizzico di orgoglio la propria alterità rispetto al "mondo di sopra".

I due primi titoli della collana "I quaderni del Tevere" sono stati "Il dio scontroso", una raccolta di racconti di scrittori romani o romani d'adozione, tutti ambientati sul fiume, e "Garibaldi e il Tevere, L'ultima battaglia del Generale", firmato dallo storico Giuseppe Lattanzi e dedicato ad una delle pagine meno note della carriera dell'Eroe: la sua azione politica e giornalistica per risolvere una volta per tutta la piaga delle esondazioni nella Capitale.



