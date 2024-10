Atl.Lodigiani-Trastevere, è 1-1 l'altro derby della Capitale

Il Trastevere pareggia in casa dell'Atletico Lodigiani nella quinta giornata del girone G di Serie D. Al 'Francesca Gianni' di Roma l'altro derby della capitale finisce 1-1, con le reti di Crescenzo per la squadra del Rione e Ciaramella per i padroni di casa, il tutto nella prima mezz'ora della stracittadina. E' un punto che permette al Trastevere di salire a quota 7, nella parte centrale della classifica, mentre l'Atletico Lodigiani rimane al quartultimo posto, a quota 4.

Nel prossimo turno il Trastevere tornerà a giocare allo Stadium, ospitando la Paganese, mentre l'Atletico Lodigiani farà visita al Real Monterotondo.



