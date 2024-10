Sciopero trasporti, a Roma chiuse le metropolitane

Ultime corse alle 8,30 e poi chiusura per le metro A e B/B1 mentre la Termini-Centocelle prosegue il servizio. E' la situazione dei trasporti di Roma resa nota da Atac alla luce dello sciopero di oggi. Sono possibili, fa sapere Atac, anche riduzioni del servizio di superficie mentre la metro C è chiusa sino alle 5.30 di lunedì per lavori connessi al prolungamento al Colosseo.

Lo sciopero nazionale è stato indetto dal sindacato di base Orsa dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in poi.



