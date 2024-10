Valditara, Sassoli ha dato nuova dignità a Parlamento Europeo

"Sono felice di essere qui per onorare la figura di un grande uomo e un grande politico, dalle straordinarie qualità morali e civili. Colpisce la mitezza di Sassoli così come la sobrietà che è un suo insegnamento in una società che è sempre più sciatta e volgare. Era unita ad una straordinaria tenacia nel difendere i propri valori e le proprie idee. Anche in politica è essenziale il rispetto verso l'altro, la persona va sempre rispettata. Il confronto è il dialogo sono due momenti necessari di una visione democratica delle istituzioni, ancora una volta Sassoli era un esempio. Voglio ricordare la straordinaria formazione cattolica di David Sassoli e l'autentica condivisione del suo messaggio. È stato anche un grande presidente del Parlamento europeo, ha dato nuova dignità ad un Parlamento che prima era spento, gli ha dato autorevolezza, forza: dare forza al Parlamento europeo significa dare forza alla democrazia. Dal suo esempio possiamo trarre una lezione per saper entusiasmare i giovani anche nella condivisione di un destino comune. Sassoli era profondamente legato al suo paese, alle sue radici, ma sapeva guardare lontano. Questo nuovo orizzonte comunitario deve essere valorizzato da tutti, l'Europa deve essere sentita come la patria delle nostre patrie, purchè patria sia sinonimo di concordia". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara all'inaugurazione dell'Istituto Comprensivo "Via Frignani" per la cerimonia di intitolazione della scuola a David Sassoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA