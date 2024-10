Per la mostra Il Tempo del Futurismo prestiti anche dal Moma

Prestiti dal Moma, il Metropolitan Museum di New York, il Philadelphia Museum of Art, la Estorick Collection di Londra e il Kunstmuseum Den Haag de L'Aia faranno parte della mostra Il Tempo del Futurismo che sarà inaugurata il 2 dicembre (l'ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti) ed aperta al pubblico dal 3 dicembre alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Per la mostra, curata da Gabriele Simongini, verranno esposte circa 350 opere fra quadri, sculture, progetti, disegni, oggetti d'arredo, film, oltre a un centinaio fra libri e manifesti ed anche un idrovolante, automobili, motociclette e strumenti scientifici d'epoca. Per descrivere al meglio l'atmosfera futurista, annuncia la Gnam, l'esposizione sarà arricchita da due installazioni site-specific di Magister Art e di Lorenzo Marini e sarà vivacizzata da talk e performance curati da Federico Palmaroli in arte Osho.



