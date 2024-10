Totti 'Roma è una piazza esigente, fatichi senza carattere'

"Roma è una piazza esigente. Quando le cose non vanno bene arrivano i fischi e se non hai il carattere e le motivazioni giuste fai fatica". Così Francesco Totti a Sky Sport parlando dei fischi a Cristante e Pellegrini.

"Stiamo parlando di due grandi giocatori che faranno bene alla Roma. Riconquistare la fiducia dei tifosi spetterà soltanto loro in campo", ha aggiunto. Su Juric e De Rossi ha invece detto: "Juric è partito con il piede giusto, sappiamo tutti che Roma è particolare ed esigente e speriamo possa fare un bel percorso sia in campionato che in Europa. De Rossi l'ho sentito come lo sentivo prima perché parliamo anche di vita privata e non solo di calcio. Poi hanno amplificato dei problemi tra di noi ma siamo due amici. Per me è la normalità sentirlo. Il resto sono tutte chiacchiere".



