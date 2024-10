Torna WeDesign, il festival che lega arte design e società

A quel legame inscindibile che lega l'arte, il design, la produzione e la società è dedicata la terza edizione di WeDesign, il festival organizzato dall'Università degli Studi della Tuscia con l'assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo. L'ateneo con il suo corso di laurea in Design porta da domani a sabato 5 ottobre nel capoluogo della Tuscia una manifestazione diffusa tra gli spazi dell'Università, luoghi simbolo della città e alcune delle più importanti istituzioni del territorio per mostrare sinergie reali e possibili tra il design, l'arte, l'industria e gli spazi urbani. L'intento, spiega il direttore artistico e responsabile scientifico del festival, Jurji Filieri, "è quello di promuovere la conoscenza e consapevolezza del design in modo trasversale. La manifestazione, con la sua formula diffusa e inclusiva, permetterà di vivere il design in modo dinamico e partecipativo, favorendo il dialogo tra studenti, docenti, professionisti e cittadini".

Articolato il programma di workshop, mostre, tavole rotonde, talk, testimonianze dal mondo della professione e dell'impresa, conferenze e lectio magistralis di WeDesign 2024 con alcuni grandi nomi del panorama del design internazionale e dell'arte che animeranno gli spazi dell'università della Tuscia e la città.



