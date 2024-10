Prestipino, 'Ncc investe botticella, basta cavalli in strada

"Ancora un episodio che invita a riflettere sulla necessità di dire stop alla circolazione di cavalli e botticelle nella Capitale. Ieri nel cuore della città, in largo Corrado Ricci, un Ncc ha investito un cavallo colpendo la ruota della botticella guidata dall'animale. Fortunatamente, per il cavallo - che è stato immediatamente visitato e medicato da un veterinario del Comune di Roma - solo qualche escoriazione". Così in una nota Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

"Il tema delle botticelle, soprattutto a Roma, è molto sentito - aggiunge - perché è inaccettabile che questi animali siano costretti a trainare carrozze nel traffico cittadino, sotto il sole e la pioggia e con qualsiasi temperatura. Per questo, in qualità di Garante, insieme all'assessora Sabrina Alfonsi e ai vetturini abbiamo aperto un tavolo per trasformare le licenze per la guida delle botticelle in licenze per taxi o vetture elettriche. Vogliamo evitare il rischio che gli animali possano incorrere, come purtroppo già successo, in incidenti che siano causa di lesioni o addirittura di morte".



