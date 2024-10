Opposizioni, domani nuova protesta per riapertura Consiglio

"Il collegato in Commissione bilancio è diventato la foglia di fico per nascondere le divisioni che a livello regionale la destra non è in grado di comporre. Dopo l'ennesimo maneggiamento del testo del provvedimento, con gli emendamenti della maggioranza sull'urbanistica ritirati a rate, abbiamo chiesto che prima di procedere all'esame e al voto fosse garantita la praticabilità politica dei lavori. Eludendo completamente questo appello alla serietà, la destra si sta votando da sola il testo. Per quanto ci riguarda abbiamo ritenuto di doverci sottrarre a questa ipocrisia gigantesca e di continuare a chiedere una reale ripresa dei lavori con un atto di trasparenza da parte di Rocca che attendiamo in Aula. Per questo anche domani alle 11.00 saremo davanti al Consiglio regionale per chiedere di riaprire la Regione e avere dalla Capigruppo di giovedì la data di convocazione dell'Aula." Così i capigruppo dell`opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D`Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA