Atac pubblica bando per selezionare nuovi autisti

Atac ha pubblicato un nuovo bando per la ricerca di operatori di esercizio (autiste e autisti) da inserire nel proprio organico anche nel corso del 2025. La ricerca mira a costituire un bacino da cui l'azienda attingerà, una volta individuati i fabbisogni, per accompagnare il rilancio del servizio di trasporto pubblico di Roma. Così Atac in una nota.

Il nuovo bando per selezionare i conducenti è stato pubblicato nella sezione del sito 'Lavora con noi', dove sono indicate le modalità di partecipazione alla selezione, che verrà svolta da un soggetto esterno. Fra i requisiti richiesti, l'avere compiuto i 21 anni e non avere superato i 55 anni (54 anni e 364 giorni); essere in possesso dei documenti di guida previsti dalle norme, della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Ue o, per i cittadini extra Ue, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA