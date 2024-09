Controlli antidroga a Roma, 30 arresti dei carabinieri

È di 30 arresti in pochi giorni il bilancio dei servizi antidroga predisposti, dal centro storico alle periferie, dal Comando Provinciale di Roma. Tra questi a Ponte Sisto, zona di movida frequentata da giovani e turisti, i Carabinieri della Stazione Piazza Farnese hanno arrestato in flagranza due cittadini marocchini di 31 e 38 anni, fermati subito dopo aver ceduto dello stupefacente a un giovane acquirente, poi segnalato al Prefetto. I controlli eseguiti dai carabinieri della Stazione Trastevere, invece, hanno portato all'arresto di 4 persone. Di queste, un cittadino originario del Bangladesh, arrestato per la seconda volta in piazza Trilussa, per spaccio di sostanze stupefacenti, nel giro di due giorni. Anche una donna romana di 30 anni non è sfuggita all'attenzione dei militari, arrestata dopo essere stata vista cedere in cambio di denaro, alcune dosi di hashish ad un uomo in piazza Trilussa. Da un controllo poi esteso nella sua abitazione, i militari hanno trovato nella sua camera da letto, 27 semi di marijuana, 2 coltelli e un bilancino di precisione.



