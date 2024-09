Auto esce di strada, gravissimo uomo di 48 anni

Sono disperate le condizioni dell'automobilista di 48 anni che intorno alle 23 di sabato è uscito di strada mentre percorreva la Provinciale 'via Maria' nel tratto che attraversa il territorio di Veroli. Il conducente era alla guida di una Ford Fiesta che all'improvviso è sbandata finendo con violenza contro lo spartitraffico.

A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti in transito, facendo intervenire il personale sanitario del 118 di Frosinone ed i carabinieri di Veroli. Il conducente è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso, per lui è stato disposto il ricovero in Terapia Intensiva a causa della gravità delle lesioni riportate. La sua vita è in pericolo.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica, per accertare se ci siano altri mezzi coinvolti, se il 48enne abbia avuto un malore mentre era alla guida oppure un ostacolo improvviso gli abbia fatto perdere il controllo della Fiesta.



