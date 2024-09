Nuovo statuto per il Teatro di Roma, arriva la governance duale

L'assemblea dei soci della Fondazione Teatro di Roma ha formalizzato la riforma dello Statuto con l'introduzione della governance duale e cioè con la previsione delle figure di un Direttore Generale e di un Direttore Artistico.

Il processo di rinnovo della governance dovrà poi entrare nella sua fase conclusiva con la convocazione nelle prossime settimane del Consiglio di Amministrazione che, così come previsto dal nuovo Statuto, nominerà il Direttore Generale su indicazione del Presidente Francesco Siciliano.

La modifica statutaria è il risultato di un'intesa raggiunta con il concorso di Roma Capitale, assieme alla Regione Lazio e al Ministero della Cultura. Con la riforma lo Stabile capitolino adempie alla sua funzione pubblica di Teatro Nazionale, che gestisce un complesso Sistema culturale articolato in quattro teatri - Argentina, India, Torlonia; a cui si aggiungerà il Teatro Valle - a "garanzia dell'equilibrio istituzionale, dei ruoli dirigenziali, delle competenze artistiche e della missione sociale" sul territorio.

"Da oggi ci proiettiamo con rinnovato slancio verso nuove conquiste, affrontando la sfida culturale di rafforzarci come istituzione di riferimento per la comunità e a difesa del valore dell'arte e degli artisti e di una relazione ancora più forte con gli spettatori e il territorio" commenta il presidente Siciliano. Per Luca De Fusco, direttore della Fondazione, "il nuovo percorso che si aprirà a breve con l'arrivo del Direttore Generale sarà alimentato da un dialogo costante e proficuo, sempre in sinergia istituzionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA