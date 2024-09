Controlli cc a Corviale, un arresto e 5 denunce

È di 519 persone identificate, 241 veicoli controllati, un arresto e 5 denunce, il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma, nella zona di Corviale, ad opera dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma con l'ausilio delle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento Lazio, di un elicottero, di unità cinofile e dei reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri quali Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nelle ultime 48 ore, l'attività, ha visto l'impiego di circa 120 Carabinieri con dispiegamento di pattuglie e numerosi posti di controllo.

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno fermato un uomo per un controllo e lo hanno trovato in possesso di 6 dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare altre sei dosi della stessa droga, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un coltello intriso hashish e denaro contante, ritenuto provento di attività illecita. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno anche denunciato per ricettazione il figlio dell'uomo, trovato in possesso di 10 ricettari in bianco, rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale. Il giovane è stato segnalato anche alla Prefettura per possesso di una dose di hashish, per uso personale. Stessa segnalazione è stata fatta anche per altri tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.

I Carabinieri hanno poi denunciato tre giovani romani per ricettazione: due 16enni controllati mentre occultavano un ciclomotore, risultato rubato, e un 19enne fermato a bordo di un ciclomotore e trovato alla guida con un casco oggetto di furto.

Denunciato anche un 70enne romano trovato in possesso di un tirapugni, un coltello a serramanico lungo 16 cm e uno sfollagente. Nell'ambito del servizio, insieme a personale specializzato del Nas e Nil di Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno eseguito una serie di ispezioni presso le attività commerciali del quartiere sanzionando, per un totale di 3.000 euro, i titolari di due bar: uno per carenze organizzative e l'altro per carenze igienico sanitare, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e per carenze organizzative.

I Carabinieri hanno poi effettuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale, sanzionando 7 automobilisti: due per la mancata revisione del veicolo, due per mancato possesso della carta di circolazione, uno per la mancata copertura assicurativa, uno per transito con semaforo rosso e uno per sorpasso su striscia continua.



