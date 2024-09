Il 20 ottobre la mezza maratona di Roma, ecco il percorso

Uno scenario unico al mondo per una gara unica al mondo. È stato definito il percorso della prima Wizz Air Rome Half Marathon, organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events insieme alle Istituzioni di Roma Capitale, che andrà in scena il prossimo 20 ottobre e alla quale sono già iscritti 15.000 persone. Confermata la partenza alle 8:30 da via del Circo Massimo. Previste sino a 5 onde di runner di cui l'ultima stimata alle ore 9.10.

"Nonostante sia soltanto la prima edizione, la mezza maratona di Roma vedrà oltre 15mila atlete e atleti correre in un percorso unico di oltre 20 chilometri dal Circo Massimo fino a via dei Fori Imperiali - ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri -, passando per le meraviglie della Città Eterna. E' già annunciata una grande partecipazione di atleti anche dall'estero, a dimostrazione di quanto il binomio tra sport e bellezza, che noi stiamo rilanciando sempre di più, sia un valore aggiunto per la Capitale".



