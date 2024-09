I gioielli barocchi invadono Roma con la Jewelry Week

Ispirazione "Infinito Barocco" per la quarta edizione della Roma Jewelry Week (RJW) manifestazione ideata e diretta dall'architetto Monica Cecchini, che torna nella Capitale con un ricco programma di eventi, dal 27 settembre al 6 ottobre. Presentata oggi in Campidoglio, la rassegna viene aperta il 25 settembre a Villa Altieri con l'anteprima di una grande mostra sul gioiello contemporaneo ispirata al Barocco. L'evento di punta, premio e mostra, si terrà nei Mercati di Traiano- Museo dei Fori Imperiali dal 4 al 6 ottobre. Ma nel programma sono previsti workshop, conferenze stampa, esposizioni e visite guidate a Palazzo Valentini dove sarà inaugurata la rassegna, a Palazzo Venezia, nella Domus di Bulgari a via Condotti e nelle più importanti gallerie. Da segnalare "Sensualem", a conclusione del laboratorio creativo 2024 di Officine Talenti Preziosi, esposizione sul tema gioielli e sensualità nel Barocco, che sarà introdotta dal professor Carlo Maria Sambati, visitabile fino al 7 ottobre nella sede della Galleria Plus Arte Plus di viale Mazzini. Promossa dall'associazione Incinque Open Art Monti, quest'anno la RJW vanta la co-organizzazione con l'Assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro insieme con l'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - Comune di Roma. Con la collaborazione del VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia e della Città metropolitana di Roma Capitale. Con il patrocinio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale e dell'Assessorato Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.



