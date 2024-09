Guida ubriaco e provoca incidente, quattro ragazze ferite

Aveva un tasso alcolemico pari a tre volte il consentito ed in quelle condizioni ha provocato, secondo i carabinieri, un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite quattro ragazze. Il tutto è accaduto ad Anagni, lungo la via Casilina, il protagonista è un 46enne straniero che ha impattato con la sua Mercedes contro un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazze.

Tutte le occupanti di quell'auto sono state trasferite all'ospedale "Spaziani" di Frosinone. Anche l'uomo è stato trasportato nell'ospedale del capoluogo e lì sottoposto agli accertamenti etilometrici che hanno evidenziato il tasso di alcool triplo a quello consentito dalla legge.

Per lui è scattata la denuncia, oltre al ritiro della patente di guida.



