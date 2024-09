Sotto controllo l' incendio in cantiere navale a Fiumicino

Dopo diverse ore di lavoro dei vigili del fuoco, accorsi con molti mezzi, sembra essere sotto controllo la situazione del vasto incendio che ha colpito il cantiere navale. Quando è scoppiato l'incendio, all'alba, i residenti delle abitazioni vicine hanno udito - come riportato in diversi social - diverse esplosioni provenire dal luogo del rogo, che si trova nelle vicinanze della Basilica paleocristiana di Sant'Ippolito, dove si era levata, oltre a fiamme alte, una colonna di fumo nero che è rimasta, fino ad oltre le 9, nella zona. "Dalle prime indagini sembrerebbe che l'incendio si sia propagato dall'esterno del cantiere verso l'interno, colpendo successivamente il capannone e le imbarcazioni presenti. La situazione resta sotto monitoraggio.

L'Arpa Lazio e la Asl sono state allertate per valutare eventuali rischi ambientali derivanti dalle emissioni nell'aria e per assicurare la sicurezza dei cittadini. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore", dichiara in una nota il Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola.



