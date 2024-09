Omicidio Piscitelli: pm, vero nome killer è Aleandro Musumeci

Il killer di Fabrizio Piscitelli, al secolo Diabolik, Raul Esteban Calderon "non esiste". Piccolo colpo di scena al processo per l'omicidio avvenuto il 7 agosto del 2019 a Roma, nel parco degli Acquedotti. Il pm Mario Palazzi, ad inizio udienza, ha annunciato che il nome dell'uomo è falso ed è stato utilizzato per la sua attività criminosa in Italia. La scorsa settimana, in base ad una rogatoria con l'Argentina, mi è stato comunicato che il vero nome è Gustavo Aleandro Musumeci nato a Buenos Aires il 30 aprile 1970''.

Nei suoi confronti l'accusa è di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.

Secondo quanto affermato dal rappresentante dell'accusa 'Calderon' utilizza anche in Argentina altri alias. Il processo è stato aggiornato ad ottobre.



